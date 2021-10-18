وقال المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش -حسب ما نقلته صحيفة "فيل ستار" الفلبينية- إن المساعدات الأوروبية ستعود بالنفع على نحو 70 ألف شخص في مناطق نائية بالفلبين.



وأضاف لينارتشيتش: "الارتفاع غير المسبوق في إصابات كورونا يهدد أرواح ومعيشة العديد من الناس في الفلبين، خاصة هؤلاء الذين يعيشون في مناطق نائية مثل مينداناو؛ حيث يصعب الوصول إلى الرعاية الصحية أحيانا".



وأكد لينارتشيتش أن هذا التمويل من الاتحاد الأوروبي سيضمن تلقي الأشخاص الأكثر عرضة للخطر والمُهمشين للدعم الصحي اللازم في هذه الأوقات الصعبة.