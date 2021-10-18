الأمير وليام وكيت ميدلتون عن حفل توزيع جوائز "Earthshot": ليلة مذهلة

ريهام عبد الله

عبر الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، عن سعادتهم بليلة تسليم جوائز "Earthshot"، والتى جرت فى العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد، وقالا عبر الحساب الرسمى لدوق ودوقة كامبريدج عبر تويتر :"يا لها من ليلة مذهلة".



دوق ودوقة كامبريدج

وأعلن القائمون على جوائز حفل إيرثشوت، المهتم بشئون البيئة وإنقاذ الكوكب، عن الفائزين بالجوائز فى الحفل الذي أقيم أمس الأحد فى قصر كينسيجتون الملكي، وحضره الأمير ويليام دوقة كامبريدج وزوجته كيت ميدلتون، وعدد من مشاهير العالم، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، المحترف لدى نادي ليفربول الإنجليزي.

وكشف القائمون على حفل توزيع الجوائز عن الفائزين فى الحفل اليوم، والذين سيحصلون على مليون جنيه إسترليني لكل منهما برعاية الامير ويليام، ونشرت الصفحة الرسمية للمؤسسة صور الفائزين عبر الاستوري الشخصي لها.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة BBC الإنجليزية، فإن الحفل السنوي إيرثشوت، ضم الأمير ويليان ونجوما عالميين، من بينهم إيما واتسون، وديفيد اويلور، والنجم المصري محمد صلاح ومدير أعماله، واستخدم بعض أغاني النجم العالمي إيد شيران وفرقة COLDPLAY فى الحفل تماشيا مع الرسائل البيئية التى يرسلها الحفل.