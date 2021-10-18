اليوم السابع
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الأمير وليام وكيت ميدلتون عن حفل توزيع جوائز "Earthshot": ليلة مذهلة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:04 م
الأمير وليام وكيت ميدلتون عن حفل توزيع جوائز "Earthshot": ليلة مذهلة الأمير وليام وكيت ميدلتون
ريهام عبد الله

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عبر الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، عن سعادتهم بليلة تسليم جوائز "Earthshot"، والتى جرت فى العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد، وقالا عبر الحساب الرسمى لدوق ودوقة كامبريدج عبر تويتر :"يا لها من ليلة مذهلة".

دوق ودوقة كامبريدج
دوق ودوقة كامبريدج

وأعلن القائمون على جوائز حفل إيرثشوت، المهتم بشئون البيئة وإنقاذ الكوكب، عن الفائزين بالجوائز فى الحفل الذي أقيم أمس الأحد فى قصر كينسيجتون الملكي، وحضره الأمير ويليام دوقة كامبريدج وزوجته كيت ميدلتون، وعدد من مشاهير العالم، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، المحترف لدى نادي ليفربول الإنجليزي.

وكشف القائمون على حفل توزيع الجوائز عن الفائزين فى الحفل اليوم، والذين سيحصلون على مليون جنيه إسترليني لكل منهما برعاية الامير ويليام، ونشرت الصفحة الرسمية للمؤسسة صور الفائزين عبر الاستوري الشخصي لها.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة BBC الإنجليزية، فإن الحفل السنوي إيرثشوت، ضم الأمير ويليان ونجوما عالميين، من بينهم إيما واتسون، وديفيد اويلور، والنجم المصري محمد صلاح ومدير أعماله، واستخدم بعض أغاني النجم العالمي إيد شيران وفرقة COLDPLAY فى الحفل تماشيا مع الرسائل البيئية التى يرسلها الحفل.

وسرد التقرير بعض التفاصيل التى نفذها القائمون على الحفل، وهي عدم استخدام أى بلاستيك لبناء المسرح، وطلب الضيوف مراعاة البيئة وارتداء ملابس تتناسب مع رسالتهم، حيث ارتدت واتسون فستاناً مصنوعا من أوكسفام.

وتعود اسم جائزة Earthshot إلى فترة الستينيات فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت تلك الفترة إرسال الرئيس الأمريكي آنذاك جون كيندي لرجل إلى القمر فى غضون عقد من الزمان، حيث يمنح كل عام مليون جنيه استرليني لبعض المساهمين لإيجاد حلول للمشاكل البيئية التى خلفت على الكوكب.

 

الامير وليام

كيت ميدلتون

جوائز Earthshot

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