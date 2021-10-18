الأمم المتحدة: اليوم انطلاق الدورة السادسة للهيئة الدستورية السورية

كتبت : هند المغربي

تنطلق اليوم الاثنين الدورة السادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية، ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ إطلاق اللجنة الدستورية، حيث أعرب المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسون عن سعادته للقائه أحمد كزبري من جانب الحكومة السورية، وهادي البحرة من المعارضة السورية. وفقا لمنظمة الأمم المتحدة

والتقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة بما يسمى بالثلث الأوسط أو أعضاء المجتمع المدني الخمسة عشر، ووصف هذه الاجتماعات بأنها جيدة جداـ قائلا "أعتقد أنني سأصفه بأنه جاد وصريح، وكانا ملتزمين بالمبادئ التي اتفقنا عليها مسبقا". وأعرب عن أمله في مواصلة الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل

وقال بيدرسون إنه "بعد تسعة أشهر من المفاوضات مع الأطراف في محاولة للتوصل إلى إجماع حول طريقة للمضي قدما، تم التوصل إلى هذا الإجماع أخيرا، واتفق الرئيسان المشاركان على البدء في صياغة الإصلاح الدستوري" لافتا الى انه " لدى لقائه ب"الثلث الأوسط" من لجنة الصياغة 15 عضوا يمثلون المجتمع المدني من بين 45 عضوا في الهيئة، ناشد بيدرسون لجنة الصياغة البدء في العملية والعمل على النحو المتفق عليه.

وقال المبعوث الخاص إن سوريا تشهد هدوءا نسبيا منذ مارس، مشيرا إلى إن البلاد تواجه وضعاً اقتصادياً وإنسانياً بالغ الصعوبة حيث يحتاج أكثر من 13 مليون سوري إلى مساعدات إنسانية ويعيش 90 في المائة من السكان تحت خط الفقر.

وقال المبعوث الخاص إن "اللجنة الدستورية السورية تعد مساهمة مهمة في العملية السياسية مؤكدا نحن بحاجة إلى العمل معا، والقيام بعمل جاد بشأن اللجنة الدستورية، وأيضا معالجة الجوانب الأخرى للأزمة السورية".