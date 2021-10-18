استراتيجية جديدة بقطاع صناعة الملابس لزيادة تنافسية الإنتاج بالسوق الداخلى والخارجى

كتب إسلام سعيد

أعلن محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن الغرفة تمتلك استراتيجية متكاملة للعمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة ذات عدة محاور أبرزها دعم المصانع لتسويق إنتاجها خارجياً من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتسويق الاليكتروني، وإقامة العديد من المؤتمرات والمعارض داخليا وخارجيا ومحور آخر لتوسيع تصنيع الموديلات الجديدة التي يزداد عليها الطلب الخارجي، وكذلك جعل الشركات والمصانع المصدرة ذات كفاءة تضاهي الشركات العالمية عبر اعتماد كافة الآليات الحديثة التي تطور إنتاج الملابس في جميع مراحله.

وأشار في بيان له اليوم، إلي أهمية زيادة كفاءة الجودة في الانتاج المحلي مع ضبط تكاليف الإنتاج لأن تسعير المنتج بشكل مناسب على المستويين المحلى والتصدير سيكون له دور رئيسي في توسيع الاعتماد على الإنتاج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير، لافتا إلى أن تحقيق هذه الاستراتيجية يحتاج إجراء بعض التعديلات على القوانين التي قد تؤثر سلباً على مراحل التصنيع والتصدير.

وأكد عبد السلام علي عدم إغفال الغرفة لملف التدريب وتوسيع أنشطة التأهيل حيث تشمل استراتيجية غرفة صناعة الملابس الجاهزة على رفع المستوى المهارى للعاملين فى القطاع من خلال منظومة تدريبية تساهم فى رفع قدرة العمال على المستوى الفنى لتنمية قدرات المصانع، مؤكداً أن الاستراتيجية تسعي أيضا إلي تعميق المكون المحلي في صناعة الملابس وزيادة التشبيك بين المصانع المختلفة لخلق سلاسل التوريد ليصبح قطاع صناعة الملابس يلبي جزء كبير من احتياجاته بصورة داخلية وعدم التوسع في الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأشار عبد السلام إلي فتح قنوات اتصال مباشرة مع كافة الأجهزة الحكومية والوزارات المعنية وشركاء التنمية لدعم وتطوير قطاع صناعة الملابس الجاهزة ومع التوسعات المستمرة في القطاع فإنه سيتم توفير المزيد من الوظائف داخل المصانع .

وكان اتحاد الصناعات أعلن عن أقامة انتخابات غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات يوم الاربعاء الموافق 3 نوفمبر القادم بمقر الاتحاد بالقاهرة وقد تقدم 12 مرشحا لعضوية مجلس إدارة الغرفة وهم فاضل مرزوق وحمدي الطباخ وحسام جبر وناجي سمير توما وذلك عن المنشات الكبيرة ووليد الكفراوي وهاني سلام ومحمد عبد السلام ومحمد الصياد عن المنشات المتوسطة وإيهاب العسكري وبهية نظيم وسامر رياض واحمد فوزي عن المنشات الصغيرة، حيث من المقرر اختيار 4 مرشحين عن كل فئة.

وقال الدكتور محمد عبدالسلام رئيس الغرفة، إن الفترة القادمة ستشهد زيادة تنافسية الإنتاج المصري والتوسع في تغطية احتياجات السوق الداخلي، كما سيتم العمل مع الجهات المعنية لزيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة عبر دعم الشركات الجديدة فنياً لدخولها للأسواق العالمية.