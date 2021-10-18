ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 85.49 دولار و83.23 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 85.49 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.23 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأثنين، واصلت ارتفاعها حيث بلغت أعلى مستويات لها منذ شهر أكتوبر 2014 وذلك مع ارتفاع الطلب علي النفط الخام .

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، بنسبة 3%، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 3.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.