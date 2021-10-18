اتحاد العمال: ذكرى مولد النبى تدعو لانتهاج سياسته فى إتقان العمل وزيادة الإنتاج

كتبت آية دعبس

هنأ مجلس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي عماله بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، ودعاهم إلى التحلي بمبادئ وأفكار السيرة النبوية الشريفة.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حسن شحاته، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن هذه الذكرى العطرة، مناسبة لكي نجدد دعوتنا نحو سياسة النبي محمد عليه السلام بالإتقان في العمل، من أجل إعمار هذه الدنيا بزيادة الإنتاج، والعمل بصدق حتى أخر لحظة في الحياة، استناداً إلى قول الرسول الكريم:"إذا قامت الساعةُ وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها"، والتى تؤكد ضرورة أن يعمل الإنسان بإتقان باستمرار.

وجاء في بيان صحفي أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر يوجه اليوم رسائله إلى الملايين من عماله ليذكرهم ،ويُذكر نفسه بمبادئ رسول الله بشأن الإتقان في العمل والذي له فوائد عظيمة، فبالإضافة إلى الأجر والثواب من الله عزَّ وجلَّ في الآخرة ،ينال أيضاً التوفيق والنجاح في الدنيا، فإتقانه يدعم نجاح المجتمع الذي يعيش فيه، فيرفع من معدل الإنتاجِ ونوعيته، فيعمُّ الخير والنفعُ جميع المجتمع.

وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت أن يوم الخميس المقبل الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك بدلًا غدا الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر، وأعربت القوى العاملة عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.