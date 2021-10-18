إنفاق 38.875 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 /2021 على الخدمات بالوادي الجديد.. لايف

كتب إسلام سعيد - الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

كشف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي ما تم إنفاقه في القطاعات الخدمية بالمحافظة بلغ نحو 38.875 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2021.

وقال خلال كلمته في ختام الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور بمدينة الخارجة إن أوجه الإنفاق تضمنت 964.75 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية، و29 مليار جنيه لتطوير شبكات الطرق ، ونحو 3.203 مليار جنيه في المشروعات الخاصة بالكهرباء ،فيما بلغ حجم الانفاق على تطوير العشوائيات 209,7 مليون جنيه.

وأضاف الزملوط أنه تم إنفاق نحو 1.160 مليار جنيه في قطاع الصحة بالمحافظة، كما تم انفاق نحو 600 مليون جنيه في مجال البيئة ،ونحو 406,3 مليون جنيه في مجال التضامن الاجتماعي، ونحو 565,1 مليون جنيه في قطاع الإسكان، بالإضافة إلى 169,75 مليون جنيه لتطوير شبكة الاتصالات، و442.16 مليون جنيه في مجال تطوير الأبنية التعليمية، و379.7 مليون جنيه في قطاع التموين.

وأوضح أنه تم العمل على تطوير شبكة الطرق بالمحافظة من عام 2014 وحتى عام 2021 بإجمالي 3800 كم منهم 2200 كم إنشاء جديد، لافتا الى أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تم إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء خط السكة الحديد من (الداخلة- أبو طرطور)، وكذلك (العوينات- باريس) لنقل منتجات المحافظة والتي تقدر بنحو 4.5 مليون طن سنويا.

ونوه الزملوط بأن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مليون ونصف مليون فدان من مدينة الفرافرة في مايو 2016 كان بمثابة إعادة انطلاق عجلة التنمية إلى المحافظة بعد توقف دام أكثر من 40 عام.

وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد تعد أول محافظة صحراوية يصل إليها الغاز الطبيعي مشيرا إلى أنه تم بالمرحلة الأولى توصيل الغاز إلى 7 آلاف أسرة ومن المخطط بالمرحلة الثانية توصيله إلى 14 ألف أسرة بمدينة الخارجة بتقنية الغاز المضغوط بقيمة 150 مليون جنيه.

ولفت الزملوط إلى أنه في ظل توجيهات الرئيس أيضا تم البدء في إنشاء مجمع مصالح حكومية رقمي مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 339 مليون جنيه، وتضم المديريات بقيمة 100 مليون جنيه، التعامل مع الجمهور بقيمة 76 مليون جنيه، جهات حكومية متعددة بقيمة 96 مليون جنيه، الأنشطة التجارية بقيمة 33 مليون جنيه، ومحطات الصرف والمياه والكهرباء بقيمة 34 مليون جنيه

وتابع الزملوط بأن المرحلة الثانية تضم "مجمع محاكم ونيابات، محكمة إدارية، مجمع التربية والتعليم، مجمع مستشفى وشئون صحية ، ومجمع مبنى البريد، قاعة مؤتمرات مركزية، شئون مكتب المحافظ، المستشار العسكري، المسجد".

كما أشار إلى أن وجود توجيه رئاسي بزراعة 2.5 مليون نخلة بما يعادل 50 ألف فدان نخيل، تم التعاقد على 90 ألف فدان لزراعة النخيل والمحاصيل الاستراتيجية، تم زراعة 250 ألف نخلة بمشاركة المواطنين حتى الآن، موضحا إلى أنه يتم التعاون في ذلك مع أكثر من 30 مستثمر عربي.

وأضاف أنه تم انشاء مدرسة مصرية يابانية لأول مرة بالمحافظة بتكلفة تصل إلى 22.5 مليون جنيه، لافتا إلى أنه نظرا للأقبال عليها فإنه من المخطط إنشاء مدرسة أخرى في منطقة الداخلة.