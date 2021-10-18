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إصابة سائق توك توك فى مشاجرة مع عامل لخلافات مالية بشبين القناطر

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 02:32 م
إصابة سائق توك توك فى مشاجرة مع عامل لخلافات مالية بشبين القناطر مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، نشوب مشاجرة بين عامل وسائق توك توك بـ"مطواة"، بسبب خلافات مالية، أصيب خلالها السائق بإصابات وجروح بأماكن متفرقة بجسده، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتم تحويله إلى مستشفى بنها العام لتلقى العلاج، وألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول "أ م ع"، 21 سنة، سائق توك توك، مصابا بجرح نافذ بالبطن، وتم تحويله لمستشفى بنها العام.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نشوب مشاجرة بين عامل وسائق توك توك، بسبب خلافات مالية بينهما، وألقي القبض على المتهم ويدعى "م. و.ج" وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

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شبين القناطر

مشاجرة

مستشفى شبين القناطر

مستشفى بنها العام

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