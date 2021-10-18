"أمل يسرى وندى الطنطاوى" تنشدان بصوت ماسى فى حب رسول الله

رصد تلفزيون اليوم السابع تميز صوتين لفتاتين من قريتى الشباسية وأبو زيادة بمحافظة كفر الشيخ، حفظتا القرآن الكريم فى صغرهن، وتعلمتا المقامات وتميزتا بحسن صوتهما، فاطلق عليهما صاحبتى الصوت الماسي.

قالت ندى أحمد الطنطاوى، إنها حفظة القرآن الكريم فى المرحلة الابتدائية وبدأت الإنشاد والتواشيح وكان عمرها 5 سنوات على يد الشيخ أحمد ومحمد وعمرو طلاب قرية الشباسية التابعة لمركز دسوق، مؤكدة أن أسرتها سر تفوقها، فبعد اكتشاف شيخها أحمد طلال لحسن صوتها حرص على تدريبها وصقل موهبتها، حتى تمكنت من الإنشاد والتواشيح وتلاوة القرآن الكريم، وتتمنى أن تكون من المنشدات المتميزات، وتحب سماع الشيخ نصر الدين طوبار، وطه الفشنى، والنقشبندى، والشيخ عمران.

وأضافت أمل يسرى جابر، إنها طالبة بالصف الثانى الثانوى، تعلمت منذ صغرها كيفية الإنشاد وكانت بدايتها فى سن الخامسة من عمرها، عندما توجهت لكتاب الشيخ أحمد طلال، ليعملها ولتحفظ القرآن الكريم، والحمد لله من الله عليها بذلك،مؤكدة أنها تتمنى من المشهود بهم فى التلاوة والانشاد، وأن قدوتها بعد شيخها الشيخ أحمد طلاب، الشيخ النقشبندى والفشنى، والشيخ على محمود، والشيخ الهلباوي.