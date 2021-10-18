اليوم السابع
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أعداد المواليد في مصر تواصل التراجع بـ33 ألف في يونيو الماضي

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 02:00 ص
أعداد المواليد في مصر تواصل التراجع بـ33 ألف في يونيو الماضي اللواء خيرت بركات
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعا ملحوظا في أعداد المواليد والوفيات في الفترة الأخيرة، حيث قالت بيانات الجهاز إن أعداد المواليد سجلت نحو 174.8 ألف مولود في شهر يونيو الماضي، بينما كانت 208.1 ألف مولود في شهر يونيو 2020، بتراجع بلغت قيمتها نحو 33.3 ألف مولود.
 
وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن عدد الوفيات شهد تراجع مماثل لأعداد المواليد، حيث سجل عدد الوفيات نحو 54.6 ألف حالة في شهر يونيو الماضي، مقابل 78.8 ألف حالة في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 24.2 ألف حالة وفاة.
 
وكانت أعداد الزيادة الطبيعية للمواليد في مصر قد شهدت تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة وفق بيانات جهاز الإحصاء، حيث تزايدت الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة خلال الفترة "2018-2020"، وهو ما اعتبره مؤشر جيد يعكس مجهودات ملموسة من الدولة في مجابهة المشكلة السكانية.
 
وانخفض عدد المواليد خلال الشهور "يناير، مارس، إبريل، مايو، يوليو، سبتمبر، نوفمبر، ديسمبر" عام 2020 مقارنة بعام 2019، بينما ارتفع عدد المواليد خلال الشهور "فبراير، يونيو، أغسطس، أكتوبر" عام 2020 مقارنة بعام 2019، وبصفة عامة انخفاض إجمالي المواليد بحوالي "72294" مولود عام 2020 مقارنة بعام 2019 وبنسبة تغير 3.1%.
 
ولاحظت بيانات الجهاز انخفاض أعداد المواليد خلال الـ6 شهور الأولى من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 بحوالي "96487" مولود أي بنسبة تغير "8.9%"، ويعتبر تغير كبير في نسبة الانخفاض، مما يوضح ثمار اهتمام القيادة السياسية بالمشكلة السكانية.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

المواليد والوفيات

اخبار الاقتصاد

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