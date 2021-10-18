أسوأ أطعمة تؤدى لتساقط شعرك وتوقف نموه.. اعرف قائمة الممنوعات

ندى سليم

يلعب النظام الغذائي دورا هاما فى الحفاظ على صحة الشعر وحمايته من التساقط، لكن هناك بعض الأطعمة التى تضر بصحة بصيلات شعرك وتؤدي إلى تساقطه، لذا يجب تجنبها واستبدالها بأخرى صحية تسهم فى النمو وتجعله أكثر كثافة وصحة.

وطبقا لتقرير نشر فى إكسبريس، حدد عدد من الأطعمة من نظامك الغذائي التى يجب عليك تجنبها، واستبدالها بخيارات صحية، حيث تذهب العناصر الغذائية من طعامك إلى فروة رأسك وبصيلات الشعر، لذا فإن ما تأكله له تأثير مباشر على مدى صحته.

فيما يلي الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على شعرك:

1.السكر..

هو أحد المسببات الرئيسية لتساقط الشعر ، حيث يمكن أن يتسبب في ضعف الدورة الدموية، مما يوقف التدفق الصحي للدم مما يجعله يصل إلى أعلى رأسك وبصيلات شعرك، وبهذا يمنعه من الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها.

كما يمكن أن يتسبب السكر أيضًا في ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، مما يتسبب في تساقط الشعر.

2.الألبان..

إذا اخترت منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب كامل الدسم والجبن ، فإن الدهون الموجودة في منتجات الألبان هذه يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون وينتج عنها تساقط الشعر.

3.سمك أبو سيف..

يحتوي سمك أبو سيف على مستويات عالية نسبيًا من الزئبق، لذلك تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية بتناول ما لا يزيد عن جزء واحد في الأسبوع.

بصرف النظر عن المخاوف الصحية الأخرى المرتبطة بتناول الأسماك مع آثار الزئبق، يتداخل الزئبق مع قدرة جسمك على امتصاص الزنك، ويمكن أن يتسبب نقص الزنك في ترقق شعرك وتساقطه.

4.الكحول..

يؤدي شرب الكثير من الكحول إلى فقدان شعرك للرطوبة، مما يجعله هشًا وقابلًا للكسر.

4.الأطعمة الدهنية..

تفرز فروة رأسك الزيت الخاص بها المسمى بالزهم، والذي يحافظ على رطوبة ونضارة شعرك، ومع ذلك ، عندما تأكل الكثير من الدهون، تبدأ فروة رأسك في إفراز المزيد من الدهون أيضًا ، مما يجعل شعرك يبدو دهنيًا وباهتًا، ويؤدى إلى وقف نمو الشعر.

وأوصى الخبراء ببعض الأطعمة التى تمنحك شعر صحي وقوى ولامع، مثل :

البيض

التوت

السبانخ

الأسماك الزيتية مثل السلمون

البطاطا الحلوة

افوكادو

فاصوليا