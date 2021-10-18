اليوم السابع
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أسعار الأسماك اليوم.. انخفاض ثمن البلطي المزارع

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 06:00 ص
أسعار الأسماك اليوم.. انخفاض ثمن البلطي المزارع سمك ارشيف
كتب أحمد حمادة

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انخفضت أسعار الاسماك البلطي المزارع اليوم  18-10- 2021، في سوق العبور للجملة، حيث تراوحت أسعار البلطي المزارع 1 بين 22-25 مقابل 22-26جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2 سجل 17-21 جنيها، وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 
 
وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها، وتراوح البربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو
 
 وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو،  أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،و أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 
 
 
 
 
 
 
 
 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

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