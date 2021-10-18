أخبار الاقتصاد اليوم الاثنين 18-10-2021

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الاثنين 18-10-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ما كشف عنه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استعانة الوزارة ببيت خبرة عالمي لإعداد استراتيجية المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت في مصر، لزيادة سرعة الإنترنت في مصر، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الهامة وفقا لما يلي:

وزير الاتصالات في جيتكس: استعنا ببيت خبرة عالمى لتطوير الإنترنت فى مصر

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استعانة الوزارة ببيت خبرة عالمي لإعداد استراتيجية المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت في مصر، بهدف زيادة سرعة الإنترنت في مصر، مضيفًا أن الحكومة أنفقت استثمارات بقيمة تجاوزت 2 مليار دولار في المرحلتين الأولى والثانية من تطوير الإنترنت، وقد نجحت المرحلتين في زيادة سرعة الإنترنت في مصر، واستيعاب الضغط على الشبكة خلال فترة جائحة كورونا المستجد، نتيجة العمل والتعليم عن بعد.

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 157 موظفا بالهيئة الوطنية للإعلام

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 157 موظفا بالهيئة الوطنية للإعلام، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.1% بجلسة الاثنين.. و6.1 مليار جنيه أرباح

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.596 مليار جنيه.

وزير الاتصالات: مصر مركز لمرور الكابلات البحرية الدولية ويمر بها 18 كابلا بحريا

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن موقع مصر الجغرافى فى قلب العالم الذى يربط بين أسيا وأوروبا يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابل بحري، ويجرى حاليا انشاء 5 أخرين؛ حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 90 % من حركة البيانات فى أسيا وأوروبا.

943,3 ألف طن رصيد آخر العام من مخزون القمح بالشون والمخازن عام 2019/2020

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2019/2020.

رئيس اتصالات: حصلنا على رخصة QR code من البنك المركزى ونسعى لتفعيلها

كشف المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، عن حصول الشركة على رخصة QR code من البنك المركزي المصري وتسعي إلى تفعيل الخدمة في أكبر عدد من منافذ البيع قريبا.

"حماية المنافسة" يشدد على ضرورة إخطاره بعمليات الاندماج والاستحواذ

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إثبات المخالفة على بعض الشركات التي قامت بعمليات اندماج واستحواذ خلال الفترة الأخيرة في قطاعات مختلفة، دون إخطار الجهاز في الميعاد القانوني بالمخالفة لأحكام المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 2005.