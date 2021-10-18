أبو الغيط يشيد بالعلاقات الممتدة بين الجامعة العربية وبريطانيا

بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرليوالذي يقوم بزيارة للقاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط ناقش مع كليفرلي التعاون الثنائي بين الجامعة العربية وبريطانيا مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة بين هذه الأخيرة والعالم العربي.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك التطورات في العراق على ضوء صدور نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث جدد أبو الغيط التعبير عن ارتياح الجامعة العربية لظروف سير العملية الانتخابية ومساهمتها في تعزيز سيادة الدولة العراقية وأعرب عن الدعم الكامل للعراق في هذا الشأن.

كما صرح المصدر أن اللقاء تناول موضوع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ونقل تأكيد أبو الغيط على الموقف العربي الرافض لهذه التدخلات وللسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.