7 نصائح للحد من جفاف الشعر.. أبرزها تناول الفيتامينات

فاطمة ياسر

الشعر الجاف والهش شائع عند الرجال والنساء من جميع الأعمار ولا يختلف الشعر الجاف بين الرجال والنساء على الرغم من أن الشعر الجاف قد يكون مزعجًا، إلا أنه ليس علامة على وجود حالة صحية خطيرة ولكن الأمر يتطلب اجراء بعض التغييرات البسيطة في روتين العناية بالشعر، وإذا كنت تعانين من جفاف الشعر؟فتقدم السطور التالية أفضل الطرق الصحية لمساعدتك علي التخلص من هذه المشكلة، وفقا لتقريرلموقع "healthline".

وأشار التقرير، إلى أن التعرض المباشرة لأشعة الشمس والتدخين وكثرة غسيل الشعر تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف الشعر.

أهم النصائح الطبية للتخلص من جفاف الشعر:

