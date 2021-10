5 إضافات غذائية فى طعامك تمنعك من إنقاص الوزن.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

العديد من الأطعمة المصنعة اليوم تحتوي على العديد من المواد المضافة، والتي يمكن أن يكون أي شيء من المستحلبات والمواد الحافظة إلى الألوان الاصطناعية والمنكهات، وعلى الرغم من أن العديد من الإضافات ، تساعد في ضمان سلامة الأطعمة ومنع نمو البكتيريا، إلا أن لها جانبًا سلبيًا أيضًا. وفقًا لـ The Internation Journal of Pharmaceutical Sciences and Research ، تم ربط المضافات الصناعية بالعديد من المشاكل الصحية أبرزها من الربو والسرطان ، يمكن أن يتسبب عدد من الإضافات في زيادة الوزن بمرور الوقت، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

وإذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن الإضافات الشائعة الموجودة في العديد من الأطعمة المصنعة، من المواد الحافظة التي قد تسبب زيادة تدريجية في الوزن إلى عامل التخليل الذي يثبط هرمون الشبع الطبيعي للجسم ، إليك 5 إضافات يمكن أن تعيق أهداف فقدان الوزن.

1 بروبيونات

البروبيونات مادة حافظة تستخدم لمنع العفن من النمو في الأطعمة مثل السلع المخبوزة ، الخبز والجبن، وفقًا لدراسة في Science ، أجريت باستخدام البشر والقوارض، فقد وجد أن تعرض الفئران المزمن لجرعة من البروبيونات تسبب في زيادة الوزن بشكل تدريجي.

2 بنزوات الصوديوم

أن بنزوات الصوديوم مادة مضافة قد يكون لها ردود فعل سلبية على صحتنا، إنه يعمل عن طريق تثبيط هرمون يسمى اللبتين، هرمون الشبع الطبيعي في الجسم، غالبًا ما توجد هذه المادة الحافظة شائعة الاستخدام في الأطعمة مثل الصودا وتوابل السلطة وعصائر الفاكهة، وتستخدم أيضًا كعامل تخليل.

3 عصير قصب مبخر

أن عصير القصب المبخر هو مادة مضافة غذائية أخرى تم ربطها من خلال الدراسات العلمية بالسمنة وزيادة الوزن ومرض السكري، يمكن العثور على هذه المادة المضافة في أي مكان يتم فيه استخدام التحلية، مثل القهوة والشاي والمخبوزات، مما يعني أنه لا يزال بإمكانه التأثير على محيط الخصر لديك وتعزيز الالتهاب، وفقًا لأبحاث كليفلاند كلينك ، فإن الالتهاب في الجسم مرتبط بكل الأمراض الرئيسية تقريبًا ، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.

وأوصى خبير التغذية ، بالحد من الأطعمة السكرية والدهنية إذا أردنا إنقاص الوزن ، ولكن في بعض الأحيان ، لا تكون المشكلة في الكمية ، بل في جودة الطعام لهذا السبب ، ينصح بالبحث عن الأطعمة الصحية .

4 سكرالوز

مادة مضافة تُعرف باسم السكرالوز، قد تعيق أيضًا فقدان الوزن وزيادة الوزن، يتم استخدامه فى تحلية المشروبات، مثل المشروبات الغازية الخاصة بالحمية، بطريقة خالية من السعرات الحرارية، وتناول سوكرالوسي قد يخدع الدماغ بشكل أساسي ويزيد من الشهية لدى الإناث والأشخاص الذين يعانون من السمنة .

وأسهل الطرق لتقليل المضافات الغذائية من نظامك الغذائي هي أن تهدف إلى تناول الأطعمة الطازجة والصحية وغير المصنعة أو المُصنَّعة بشكل ضئيل

5 ثنائي الفينول أ

ثنائى الفينول أ ، المعروف أيضًا باسم بيسفينول أ هي مادة مضافة شائعة يمكن أن يكون لها آثار ضارة على صحتنا، وهناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن بيسفينول أ (BPA) ، الموجود في بطانة الأطعمة المعلبة والمشروبات المعبأة ، قد يكون له علاقة بزيادة خطر الإصابة بالسمنة بسبب التغيرات الهرمونية ، إذا كنت ترغب في الحد من تناولك لـ BPA ، فقم بتقليل الأطعمة المعلبة التي تستهلكها أو ابحث عن العلامات التجارية "الخالية من BPA" .