تعرف على فوائد الزنجبيل لتقوية جهاز المناعة لمقاومة كورونا

كتبت هند عادل

الزنجبيل من النباتات العشبية الطبيعية التى تساعد الجسم على تحقيق الصحة المثالية والحفاظ عليها بما فى ذلك تقوية جهاز المناعة خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا، لما يحتويه على مضادات الأكسدة القوية والزنجبيل يعد من مضادات الميكروبات الطبيعية فهو يعد مثل مضاد حيوى طبيعى ومضاد للألتهابات.

ووفقا لما ذكره موقع HEALTHLINE الزنجبيل له فوائد هامة لجهاز المناعة لما يحتويه من مضادات الأكسدة القوية، ومضاد للميكروبات حيث يقتل البكتيريا بما في ذلك السالمونيلا داخليًا وموضوعيًا كما يعمل كمطهر وتم العثور على اثنين من المضادات الحيوية الطبيعية في الزنجبيل.

كما يحتوى الزنجبيل عوامل مضادة للالتهابات ويحتوي على الزنجبين الذي يذيب الطفيليات وبيضها، ويخفف شاي جذر الزنجبيل من بعض آلام الحلق، كما أنه يقتل الفيروسات الباردة، بالإضافة إلى أنه يمنع إنتاج السيتوكينات التي تسبب الألم والتورم، ويكافح الشعور بالقشعريرة والحمى.

كما يحمل الزنجبيل فوائد صحيه أخرى حيث يقوم الزنجبيل بتثبيط إنزيمات 5-LO ، الغذاء الوحيد لخلايا سرطان البروستاتا ،وتموت خلايا سرطان البروستاتا خلال ساعة إلى ساعتين دون هذا الإنزيم، كما أن مستخلص الزنجبيل يسبب موت خلايا سرطان الرئة

ومستخلص الزنجبيل يرفع بشكل ملحوظ مؤشر الغدة الصعترية ومؤشر الطحال و نسبة البلعمة ، وبالتالي يحسن الوظيفة المناعية المتعلقة بالأورام، كما يساعد الزنجبيل إلى الحد من قابلية البقاء لخلايا سرطان المعدة، ومركبات الزنجبيل تمنع تكاثر وتوقف نمو خلايا سرطان المبيض.

ويساعد الزنجبيل فى تحفيز الدورة الدموية ، وقد يساعد في منع النوبات القلبية، ويخفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه يمنع جلطات الدم الداخلية، وقد يمنع السكتات الدماغية المصغرةكما أنه له بعض الخصائص العلاجية لارتفاع ضغط الدم.

أما عن فوائد لزنجبيل للقولون فأنه يساهم فى تنظيف القولون، يقلل من تقلصات وتشنجات القولون، ويساعد على إزالة الغازات، ويخفف من عسر الهضم، ممتاز للغثيان والقيء ودوار الحركة، يحفز إنتاج العصائر الهضمية، يساعد على علاج اضطرابات الأمعاء.

الزنجبيل غني بالبوتاسيوم والمنجنيز الذي يبني مقاومة الجسم للأمراض ويحمي بطانة القلب والأوعية الدموية والممرات البولية، ويحتوي أيضا على فيتامين. أ ، ج ، هـ ، ب المركب ، المغنيسيوم، الفوسفور، الصوديوم، الحديد، الزنك، الكالسيوم، بيتا كاروتين.