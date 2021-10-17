اليوم السابع
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وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 10:28 ص
وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة المدن الجديده
كتب أحمد حسن

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن (رشيد الجديدة - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي"حماية أملاك الهيئة" - النوبارية الجديدة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.
 
وقال الدكتور عاصم الجزار: تم إصدار قرار لإزالة مخالفات البناء بإحدى القرى السياحية بالكيلو 78 بطريق إسكندرية/ مطروح الساحلي داخل حدود جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي "حماية أملاك الهيئة" والمتمثلة في إقامة مبنى عبارة عن دور أرضي، كما تم إصدار قرار إداري لإزالة التعديات الواقعة على قطع الأراضي بمدينة النوبارية الجديدة، والمتمثلة في إقامة 6 مزارع بدون سند أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وقرار إداري لإزالة التعديات بالبناء على الأراضي المخصصة لإنشاء مدينة رشيد الجديدة.
 
ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة مدن: رشيد الجديدة، والقطاع الأول للساحل الشمالي "حماية أملاك الهيئة"، والنوبارية الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

وزاره الاسكان

مخالفات البناء

المدن الجديده

قرارات ازاله

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