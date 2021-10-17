وزيرة التضامن: محو أمية 66 ألفا من مستفيدى تكافل وكرامة

كتب ـ مدحت وهبة - تصوير حسن محمد

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تعمل على عدة محاور تتمثل فى الحماية والتنمية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والشمول المالى، وتوعية الطلاب حول موضوعات تنموية هامة، وتأهيل ودمج ذوى الإعاقة وزيارات استطلاعية وتطوع فى العمل الاجتماعى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن الاجتماعىُ حول تكافؤ الفرص التعليمية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى.



ولفتت القباج، إلى أن الوزارة ساهمت فى محو أمية 66.500 ألف من مستفيدي تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن عدد الفصول المفتوحة في الوقت الحالي 4111 فصلا منها 219 فصلا بالشراكة مع مبادرة وعي بإجمالي 52 ألف دارس.



وأوضحت وزيرة التضامن، أنه تم توفير فرص عمل مؤقتة لنحو 14008 من حملة المؤهلات من مستفيدي تكافل وكرامة والخدمة العامة لفتح الفصول.



وأضافت، أنه تم تدريب 30 مدرسا من مستفيدي تكافل وكرامة على الحرف اليدوية كمدربين لتدريب 300 دارس على الحرف اليدوية بمحافظة الجيزة، لافتة إلى أنه جاري تقييم التجربة لتعميمها على مستوى الجمهورية، كما تم التعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لفتح 900 فصل محو أمية .



وأوضحت القباج أن عدد الطلاب الذين تم سداد مصروفاهم بالجامعات جاءت كالتالى:

جامعة الفيوم : تم دعم 16 طالبا بتكلفة 12 ألف بجامعة الفيوم

جامعة القاهرة : 12 طالبا بتكلفة 12 ألفا و600 جنيه .

جامعة الزقازيق : 23 طالبا بتكلفة 14 ألفا و577 جنيها .

جامعة حلوان :18 طالبا بتكلفة 9 آلاف 970 جنيها .

جامعة بنها : دعم 12 طالبا بتكلفة 16 ألفا و941 جنيها .

جامعة دمنهور : دعم 5 طلاب بتكلفة 12 ألفا و875 جنيها .

جامعة طنطا : دعم 18 طالبا بمبلغ 16 ألف جنيه .

جامع. مطروح : دعم 9 طلاب بتكلفة 10 آلاف و800 جنيه.

جامعة السادات : دعم 9 طلاب بـ14 ألفا و348 جنيها .

جامعة كفر الشيخ : دعم 20 طالبا بـ20 ألف جنيه .

وفى جامعة سوهاج تم دعم 17 طالبا، وجامعة الأقصر 4 طلاب وجامعة الأزهر 1381 طالبا.

