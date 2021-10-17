اليوم السابع
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واردات اللحوم تتراجع إلى 133 مليون دولار فى يوليو الماضي

الأحد، 17 أكتوبر 2021 04:00 ص
واردات اللحوم تتراجع إلى 133 مليون دولار فى يوليو الماضي لحوم ارشيف
كتب: مدحت عادل

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سجلت الواردات المصرية من اللحوم، تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من اللحوم نحو 113.6 مليون دولار في شهر يوليو الماضى، بينما كانت قيمتها نحو 175.5 مليون دولار في شهر يوليو عام 2020 بتراجع بلغت نسبته نحو 35.3٪.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من اللحوم كانت ضمن قائمة الواردات المصرية التي تراجعت قيمة وارداتها في شهر يوليو، وتضمنت القائمة كلا من واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 163.5 مليون دولار ، مقابل 210.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020 ، بنسبة تراجع بلغت 22.5٪.

وتضمنت القائمة أيضا الواردات المصرية من فول الصويا بقيمة 130.4 مليون دولار في شهر يوليو الماضى، مقابل 206.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020 ، بتراجع بلغت نسبته 36.7٪.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 14.6٪.

 


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