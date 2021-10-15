اليوم السابع
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شحنات البترول الخام تقود قائمة الواردات الأكثر تراجعا يوليو الماضى

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 03:00 ص
شحنات البترول الخام تقود قائمة الواردات الأكثر تراجعا يوليو الماضى الاحصاء
كتب مدحت عادل

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حققت الواردات المصرية من البترول الخام تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من البترول الخام نحو 353.6 مليون دولار في شهر يوليو الماضى، بينما كانت قيمتها نحو 412.7 مليون دولار في شهر يوليو عام 2020 بتراجع بلغت نسبته نحو 14.3%.
 
وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من البترول الخام كانت على رأس قائمة الواردات المصرية التي تراجعت قيمة وارداتها في شهر يوليو، وتضمنت القائمة كلا من واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 163.5 مليون دولار، مقابل 210.9 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 22.5 %.
 
وتضمنت القائمة أيضا الواردات المصرية من فول الصويا بقيمة 130.4 مليون دولار في شهر يوليو الماضى، مقابل 206.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020 ، بتراجع بلغت نسبته 36.7%.
 
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجـز فى الميزان التجارى بلغت 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 14.6٪%.

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الإحصاء

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