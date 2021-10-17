اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نائب محافظ المنيا يتابع مؤشرات الأداء لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الأحد، 17 أكتوبر 2021 06:42 م
نائب محافظ المنيا يتابع مؤشرات الأداء لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حياة كريمة - أرشيفية
المنيا – حسن عبدالغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة المؤشرات على أرض الواقع من خلال المرور الميداني على جميع مواقع حياة كريمة بالمحافظة.


وفي هذا الاطار، عقد دكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعا مع مهندسي دار الهندسة لقطاع الصعيد، لمتابعة مؤشرات الأداء لمبادرة حياة كريمة بالمنيا . 
 
جاء ذلك بحضور، العقيد ا.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس أحمد رمضان مسئول دار الهندسة لقطاع الصعيد والاستشاري العام لمتابعة مشروعات حياة كريمة وفريق المهندسين المرافق له، وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا، وعدد من رؤساء المراكز، ووكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية.

وجه نائب المحافظ، خلال الاجتماع بتحديث الموقف التنفيذي على البوابة الإلكترونية لإدارة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بشكل يومى، كما وجه النائب بالالتزام بالجدول الزمني للمشروعات مع ضبط الجودة، وعمل 3 نوبتجيات للعمل في جميع المشروعات.

يذكر، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يستهدف تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة وهى: (أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس) بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.
 
 

حياه كريمه

حياة كريمة

المنيا

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