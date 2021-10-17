اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقاتلة روسية تعترض قاذفة أمريكية فوق بحر اليابان

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:00 ص
مقاتلة روسية تعترض قاذفة أمريكية فوق بحر اليابان مقاتلة
(وكالات)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلة من "MiG-31" تابعة لسلاح الجو الروسي، اعترضت قاذفة أمريكية من نوع "B-1B" فوق بحر اليابان، ولم تسمح لها بانتهاك الحدود الروسية.

ووفقا للمركز الروسي لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية هدفا جويا فوق المياه المحايدة لبحر اليابان يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية، وقد حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه قاذفة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "B-1B".

وقال المركز الروسي في بيان اليوم إنه "للتعرف على الهدف الجوي ومنعه من خرق حدود دولة روسيا الاتحادية، أقلعت مقاتلة من طراز ميغ 31 من قوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية".

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد استدعت، يوم الجمعة الماضي، الملحق العسكري الأمريكي بموسكو على خلفية "التحركات غير المهنية" للمدمرة  الأمريكية "Chafee"، التي حاولت خرق الحدود البحرية لروسيا.

وفي وقت سابق من نفس يوم الجمعة أعلنت روسيا أن قواتها تصدت يوم الجمعة لمحاولة مدمرة أمريكية خرق المياه الإقليمية للبلاد في بحر اليابان قرب ميناء فلاديفوستوك.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن المدمرة "Chafee" التابعة للبحرية الأمريكية التي وصلت بحر اليابان قبل عدة أيام، اقتربت في الساعة الخامسة تقريبا بعد ظهر يوم الجمعة، من المياه الإقليمية الروسية وحاولت خرق حدود البلاد.

 

 

 

 


روسيا

مقاتلة

الولايات المتحدة

بحر اليابان

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