مصرع شخص إثر انقلاب سيارة في منطقة توشكى بالوادي الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الأحد، في حادث مروري في محافظة الوادي الجديد. تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين مصرع " السعيد عبد الهادي السعيد"، 56 عامًا، مقيم مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في حادث انقلاب سيارة بموقع عمله في منطقة " توشكي" جنوب مركز باريس وجرى نقله بسيارة إسعاف، وتوفى خلال نقله من موقع الحادث لمستشفى باريس المركزي، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي. تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.