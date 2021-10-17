مشاهد مؤثرة ولقطات إنسانية باحتفالية التضامن.. وعلى جمعة ممسكا بـ"وردة"

شهد الحفل والمؤتمر الصحفى لوزارة التضامن الاجتماعى، والذى انعقد اليوم الأحد، حول تكافؤ الفرص التعليمية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى، مشاهد ولقطات مميزة التقطتها عدسة "اليوم السابع" تلمس القلوب.

وظهر الدكتور على جمعة ضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ممسكا بـ"وردة"، ولقطة حميمية بين وزيرة التضامن وأحد النابغين من ذوى الإعاقة البصرية، الذى حضر للحفل محمولا على أكتاف والده فى لقطة إنسانية تعكس مشهد الأبوة، وكل تلك المشاهد أضفت حالة خاصة خلال فعاليات المؤتمر.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أنه فى السابق كان يقف دعم الأطفال عند 18 سنة، لذلك تم العمل على تكافؤ الفرص التعليمية، ولا يجوز أن يتعطل طالب عن التعليم بسبب فقره أو إعاقته وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى.

وأشارت القباج فى كلمتها، إلى أن نسبة التعليم الجامعى بين الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة كانت ضعيفة، وأن الدعم النقدى لأسر تكافل مشروط بحضور أبناء الأسر وانتظامهم فى الدراسة، مؤكدة أن الرئيس وجه بتكافؤ الفرص التعليمية، ونجد أن أكثر المحافظات فقرا هى أكثر المحافظات أمية، كما أن المستفيدين من تكافل وكرامة 62% منهم كانوا أميين، لذلك أصبح الدعم النقدى مشروط بالالتحاق بالتعليم وشرطه حضور الأطفال فى المدارس، لذلك وجه الرئيس ايضا بدعم التعليم فى الجامعات والمعاهد للطلاب ذوى الإعاقة والطلاب غير القادرين.

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن الاجتماعىُ حول تكافؤ الفرص التعليمية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى، أننا نسعى بأن يكون الطلاب تحت سن 18 عاما إما فى المدرسة أو بمركز التكوين المهنى أو بالمدارس المجتمعية.































