التضامن: إعفاء الخريجة من الخدمة العامة ومكافأة 5 آلاف حال محوها أمية 10 أشخاص

كتب مدحت وهبة - تصوير حسين محمد

وجهت الدكتورة نبفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، بإعفاء الفتيات من خريجى الجامعات التى تعمل على محو أمية 10 أفراد من أداء الخدمة العامة، كذلك صرف مبلغ 500 جنيه عن كل فرد يتم محو أميتة بإجمالي مبلغ 5 آلاف جنيه.



ولفتت القباج، إلى أن الوزارة ساهمت فى محو أمية 66.500 من مستفيدي تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن عدد الفصول المفتوحة في الوقت الحالي 4111 فصل منهم 219 فصل بالشراكة مع مبادرة وعي باجمالي 52 ألف دارس و، أنه تم توفير فرص عمل مؤقتة لنحو 14008 من حملة المؤهلات من مستفيدي تكافل وكرامة والخدمة العامة لفتح الفصول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن الاجتماعىُ حول تكافؤ الفرص التعليمية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى.





