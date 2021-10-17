مستشار رئيس الوزراء: ترشيد النفقات لن يمس الأمور الخدمية للمواطنين

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن معظم دول العالم أصدرت قرارات بوقف التعيينات والترقيات خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن وقف الترقيات أو التعينات لها علاقة بأزمة كورونا بشكل مباشر وتأثيرها على الاقتصاد وعلى الموازنة ، والترشيد في الجهاز الإدارى لن يؤثر على الموظفين أو الأمور الخدمية للمواطنين.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، في تصريح لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن ترشيد النفقات لا يتعلق بالأمور الخدمية ولكن يتعلق بالأمور غير الخدمية والتي لا تمس للمواطن، موضحا أن هناك مساعيا لتخفيض 25 % من الموازنة خلال فترة الـ 6 شهور.

وقال إن وقف الترقيات أو التعينات هدفه الترشيد في المؤسسات الحكومية في النفقات غير الخدمية، حيث إن الترشيد والتخفيض في أشياء داخلية وليس لها علاقة بالمواطن والخدمات التي تقدم للمواطن لا تتأثر بهذا الترشيد ولن يتأثر بها الموظفين.