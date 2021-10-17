اليوم السابع
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مرافق الجيزة تشن حملة لإزالة التعديات والإشغالات من الميادين والشوارع

الأحد، 17 أكتوبر 2021 02:12 م
مرافق الجيزة تشن حملة لإزالة التعديات والإشغالات من الميادين والشوارع حملة مرافق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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قام ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بحملة أمنية لرفع الإشغالات، وإزالة التعديات التي تعوق حركة سير المواطنين وقائدي السيارات، من الميادين والشوارع العامة.

 

أسفرت الحملة بالتنسيق مع مسئولي الأحياء بمحافظة الجيزة، عن تحرير وإزالة 84 مخالفة تعدي وإشغال طريق، خاصة بالمحلات التجارية والمقاهي العشوائية، والكافيهات بعدة مناطق منها بولاق الدكرور والهرم والمنطقة الأثرية والطالبية والعمرانية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.


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