اليوم السابع
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محافظ المنيا يعلن عن إتاحة تطعيم طلاب الجامعات ضد كورونا بجميع مراكز تلقي اللقاح

الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:52 م
محافظ المنيا يعلن عن إتاحة تطعيم طلاب الجامعات ضد كورونا بجميع مراكز تلقي اللقاح اتوبيسات تلقى لقاح كورونا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، فقد تقرر إتاحة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، لجميع العاملين بقطاع التعليم، وطلاب الجامعات، في مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، وجامعة المنيا، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتكثيف الجهود الوقائية، وتجنب انتشار الفيروس، والتوسع في تطعيم العاملين في قطاع التعليم، والطلبة.

وأوضح المحافظ، أنه تقرر إتاحة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، لجميع طلاب الجامعات، في جميع مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة والسكان، بحيث يقوم الطالب بالتسجيل على الموقع الخاص بالتطعيمات، ويتم اختيار المركز الأقرب لمكان سكنه على أن تصله الرسالة للتوجه لتلقي اللقاح خلال 48 ساعة، كما سيتم إتاحة شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا على تطبيق التليفون المحمول مجاناً (Egypt Health passport)، للطلبة، مما يمكن من إثبات تلقي الطالب للتطعيم أثناء دخوله الحرم الجامعي.

وناشد المحافظ، المواطنين، وبخاصة الطلاب، والعاملين بقطاع التعليم، بالإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصاً على صحتهم وسلامة المجتمع، من خلال جميع مراكز التطعيم الثابتة والمتحركة بجميع مراكز المحافظة.


المنيا

طلاب الجامعات

كورونا

لقاح كورونا

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