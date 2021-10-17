(وكالات)

نظم مئات المواطنين اللبنانيين، اليوم الأحد، مسيرة باتجاه وسط بيروت، في الذكرى السنوية الثانية لانطلاقة الاحتجاجات الشعبية في لبنان.

ويأتي ذلك بعد سنتين من خروج مئات آلاف اللبنانيين في مظاهرات حاشدة بدأت في 17 أكتوبر 2019، التي سميت بـ"ثورة 17 تشرين"، على إثر قرارات بفرض ضرائب جديدة على الشعب اللبناني تحت ظل حكومة الرئيس سعد الحريري.

ويشهد لبنان منذ عام 2019، أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت مع الوقت، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية بنسبة تصل إلى 90 بالمئة، ورفع الدعم عن المحروقات ومعظم المنتجات الغذائية، فيما يعاني اللبنانيون في مواجهة هذه الظروف، ويخرجون من فترة إلى أخرى في احتجاجات عديدة، يتخللها في بعض الأحيان طع للطرقات.

ويبدأ الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى - والممثل ‏لمجموعة الدول العربية، بما فيها لبنان لدى المجلس التنفيذي للصندوق - زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع المقبل، وذلك ضمن جهود التعاون بين لبنان والصندوق بشأن خطة الدولة للتعافي الاقتصادى.