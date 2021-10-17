"لأول مرة".. قائد شرطة باريس يكرم ضحايا جزائريين قتلوا فى مذبحة عام 1961

أحمد علوى

وضع قائد شرطة باريس ديدييه لالمان إكليل زهور قرب نهر السين الأحد في الذكرى الستين لمذبحة الجزائريين في عهد سلفه موريس بابون، وفق ما ذكره حساب قيادة شرطة باريس الأحد.

ويعد ديدييه لالمان أول قائد لشرطة باريس يكرم ذكرى الضحايا الجزائريين، لكنه لم يلق كلمة واكتفى بالحضور إلى المكان لبضع دقائق وضع خلالها إكليل زهور قرب جسر سان ميشال في وسط العاصمة بعيد الثامنة صباحا في حضور بعض الصحفيين وعناصر الشرطة.



اكليل زهور



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قائد شرطة باريس بعد وضعه اكليل زهور