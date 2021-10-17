اليوم السابع
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"لأول مرة".. قائد شرطة باريس يكرم ضحايا جزائريين قتلوا فى مذبحة عام 1961

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:00 م
"لأول مرة".. قائد شرطة باريس يكرم ضحايا جزائريين قتلوا فى مذبحة عام 1961 الشرطة الفرنسية
أحمد علوى

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وضع قائد شرطة باريس ديدييه لالمان إكليل زهور قرب نهر السين الأحد في الذكرى الستين لمذبحة الجزائريين في عهد سلفه موريس بابون، وفق ما ذكره حساب قيادة شرطة باريس الأحد.

ويعد ديدييه لالمان أول قائد لشرطة باريس يكرم ذكرى الضحايا الجزائريين، لكنه لم يلق كلمة واكتفى بالحضور إلى المكان لبضع دقائق وضع خلالها إكليل زهور قرب جسر سان ميشال في وسط العاصمة بعيد الثامنة صباحا في حضور بعض الصحفيين وعناصر الشرطة.

اكليل زهور
اكليل زهور

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

قائد شرطة باريس بعد وضعه اكليل زهور
قائد شرطة باريس بعد وضعه اكليل زهور

 

قائد شرطة باريس
قائد شرطة باريس

 


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شرطة باريس

ضحايا الجزائر

اخبار العالم

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