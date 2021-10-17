كنائس مصر تهتم بالتنشئة السليمة للأسر.. اعرف مجهوداتها

كتب ـ محمد الأحمدى

تهتم الكنائس المصرية بالتنشئة السليمة والهامة للأسر المصرية عن طريق المبادرات المختلفة، وخصصت الكنيسة الأرثوذكسية لجنة للأسرة بالمجمع المقدس وحددت الكنيسة الإنجيلية الكثير من الاجتماعات لوضع قوانين تحفظ حقوق المرأة والأسر المصرية.