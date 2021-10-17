اليوم السابع
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كنائس مصر تهتم بالتنشئة السليمة للأسر.. اعرف مجهوداتها

الأحد، 17 أكتوبر 2021 03:00 ص
كنائس مصر تهتم بالتنشئة السليمة للأسر.. اعرف مجهوداتها كنيسة - صورة أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

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تهتم الكنائس المصرية بالتنشئة السليمة والهامة للأسر المصرية عن طريق المبادرات المختلفة، وخصصت الكنيسة الأرثوذكسية لجنة للأسرة بالمجمع المقدس وحددت الكنيسة الإنجيلية الكثير من الاجتماعات لوضع قوانين تحفظ حقوق المرأة والأسر المصرية.
 
وخلال السطور التالية ننشر أبرز مجهودات كنائس مصر في هذا الإطار.  


لجنة الأسرة تشرف على كل ما يختص بالأسرة المسيحية وأسس تكوينها والتوعية الأسرية للوصول إلى التوافق الأسرى.
أسقفية الخدمات بالكنيسة الأرثوذكسية وقعت اتفاقية "بنت الملك" مع وزارة التضامن لتيسير الزواج.  
لجنة المرأة بالمجمع المقدس قدمت مبادرات أيضا لطرق مبتكرة للأمهات فى التحصيل الدراسى.
الكنيسة أنشأت فرق كشافة ليكتسب الفرد مهارات مختلفة والجدية والوطنية 
تعقد لجنة الإعداد للزواج مؤتمرات تحت عنوان "شريك الحياة". 
الكنيسة تقدم ورش عمل واجتماعات للحرفيين وتزويدهم بالخبرة لزيادة الكفاءة المهنية. 
تهتم الكنيسة بالفقراء والمساكين بالمساعدات المادية وتوفير الملابس والمأكولات.
 تقدم الكنيسة رحلات شهرية للأسر لتجديد الطاقة البشرية وخلق نفسية مستريحة للفرد والأسرة. 
 البابا تواضروس: ننتظر قانون الأسرة للحفاظ على الأسرة الناشئة وبناء جيل جيد ومتماسك.
لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تقيم احتفالات تكريم الأم المثالية. 
الكنيسة الإنجيلية تسعى لقانون لحفظ العاملات في المنازل.

 

 


الكنيسة الارثوذكسيه

كنائس مصر

البابا تواضروس الثانى

الكنائس

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