اليوم السابع
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فرار 4 سجناء بينهم سوريان من سجن في الجنوب اللبناني والأمن يتحرك

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:08 ص
فرار 4 سجناء بينهم سوريان من سجن في الجنوب اللبناني والأمن يتحرك قوات الأمن اللبنانية
(وكالات)

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أفاد موقع "لبنان 24" بأن 4 مساجين، بينهم سوريان، استطاعوا الفرار من مخفر درك رميش، في حين تم إلقاء القبض عليهم بمساع بين المواطنين والعسكريين في المنطقة.

وفي التفاصيل، أشار "لبنان24" إلى أنه وتحت إمرة الرائد سمير حمزة في فصيلة بنت جبيل في الجنوب، جرى إلقاء القبض على الفارين من مخفر درك رميش جميعا".

وفي البداية، استطاع الأمن اللبناني من القبض على فارين اثنين لبنانيين، ومن ثم جرى القبض على الاثنين الآخرين السوريين، وذلك بمساع بين المواطنين والعسكريين في تلك المنطقة.

على جانب آخر ، قال الجيش اللبناني، إن عسكريا يُشتبه في أنه أطلق النار باتجاه متظاهرين خلال مواجهات شهدتها بيروت الخميس، يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

 

 


لبنان

سوريا

بيروت

سجناء

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