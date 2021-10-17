طقس الخليج.. انخفاض درجات الحرارة فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار فى الكويت

أحمد علوى

تتباين درجات الحرارة فى منطقة الخليج حيث تشهد السعودية انخفاض فى درجات الحرارة، وغيوم فى الامارات، وحار فى الكويت.

السعودية:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودى أن توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على مناطق الجوف والحدود الشمالية، تبوك وحائل. وتكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك. مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر. وتنشط الرياح السطحية على الجزء الشمالي من البحر الأحمر الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على السواحل، ورطبا ليلا وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق أقصى غرب الدولة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:52 والمد الثاني عند 22:56 والجزر الأول عند الساعة 17:24 والجزرالثاني عند الساعة 05:35.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 20:01 والمد الثاني عند 08:13 والجزر الاول عند الساعة 14:07 والجزر الثاني عند الساعة 02:03.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم الأحد، حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



وفى المساء معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة .