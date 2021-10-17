اليوم السابع
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"طب أسنان عين شمس" تناقش رسالة ماجستير حول الدعامات المقاومة للكسر

الأحد، 17 أكتوبر 2021 03:43 م
"طب أسنان عين شمس" تناقش رسالة ماجستير حول الدعامات المقاومة للكسر لجنة المناقشة
كتب محمد ثروت

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ناقشت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، رسالة الماجستير المقدمة من الدكتورة نور عبد الراضى عبد المحسن النائبة بالكلية، بعنوان "الدعامات المقاومة للكسر في حشو الأسنان"، والتي تم مناقشتها تحت إشراف كل من الدكتور مروة محمد السيد وحش، والدكتور ماجد محمد محمد زهدي، والدكتور غادة عبد الفتاح عبد الستار.
 
وناقش كل من الدكتور طارق صلاح الدين مرسي، أستاذ و رئيس قسم الاستعاضة السنية المثبتة بالجامعة، والدكتورة رشا نبيل سامي أستاذ مساعد بقسم الاستعاضة السنية المثبتة، أبرز الموضوعات بالرسالة وسط حضور من المشاركين.
 
 
لجنة المناقشة
 

 


طب اسنان

رساله دكتوراه

مناقشه علميه

جامعه عين شمس

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