ضبط 7 أطنان حلوى المولد بدون فواتير وغير صالحة للاستخدام فى حملة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية على الأسواق لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل وتم ضبط مصنع حلويات المولد بدون ترخيص بداخله 4 أطنان و450 كيلو، ومصنع آخر بداخله 2 طن و500 كيلو جرام حلوى غير صالحة للاستهلاك.

جاءت الحلمة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وترأسها اللواء على العامرى رئيس مباحث المديرية تنسيقاً ووكيل وزارة التموين بسوهاج حيث تم ضبط صاحب مصنع حلويات المولد ويقيم دائرة قسم جرجا لإدارة منشاه بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير واستخدام ألوان صناعية محظور استخدامها فـي عملية التصنيع مخالفاً القانون وتم ضبط عدد " 3 " أطنان ذرة غذائية و"450 " كيلو جرام حمص و" 750 " كجم فول سوداني و" 250 " كيلو جرام جوز هند بإجمالي "4" أطنان و 450 كيلوجرام.

وضبط صاحب مصنع حلويات ويقيم دائرة قسم جرجا لإدارة منشأه بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير وغير صالحة للإستهلاك الأدمي مخالفاً القانون وتم ضبط " 2500 " كيلوجرام حلويات مختلفة " حمصية وفولية وجوزهند وسمسمية " وضبط صاحب فرش حلويات ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازته وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير وغير صالحه للإستهلاك الآدمي مخالفاً القانون وتم ضبط " 210 " كيلوجرام حلويات مختلفة وضبط صاحب فرش حلويات ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازته وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير وغير صالحه للإستهلاك الآدمي مخالفاً القانون وتم ضبط " 140 " كجم حلويات مختلفة.

كما تم ضبط " 9 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش.