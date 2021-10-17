شرطة التموين تضبط 10 أطنان حلوى المولد فاسدة قبل بيعها للمواطنين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (1354) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (5,6 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (3,3 طن "دواجن ومقطعاتها") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2,1 طن أسماك "بورى – مكرونة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (42 طن "ملح سياحات معبأ داخل شكائر مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى " مستلزمات إنتاج ", 2000 عبوة فارغة "معدة للتعبئة ", 5 ماكينة" طحن "تعبئة" ميزان حساس أدوات إنتاج" وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لتعبئته بإعتباره ملح طعام وطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة ملع الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (30 طن "زيت طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود نسبة شوائب وأتربة ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (20,34 طن "ثمار فواكه مبردة مستوردة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (10,85 طن سلع غذائية "حلوى المولد ، سكر حر، عسل جلوكوز") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تاريخى الإنتاج والصلاحية وإحتوائها على نسبة شوائب "مستلزمات إنتاج- منتج نهائى" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الحلويات "بدون ترخيص") بمحافظة كفرالشيخ.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى) بمحافظة البحيرة..لتجميعه (1285 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين للإستيلاء على الدعم المقرر لها، وكذا تصرفه فى 350 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم ) قام المذكور ببيعها بالسوق السوداء، قدرت بقيمة مالية 2170 جنيهاً ، وضبط (51,25 طن "حبيبات بلاستيكية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج، 1,476,500 مليون قطعة إكسسوارات هاتف محمول "جراب- شاحن-كابل باور" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجارة الأدوات والأسلاك الكهربائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (26700 قطعة مستلزمات طبية "قفاز طبى، كمامة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات أثر بالغ الضرر على الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وضبط (5,4 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكاير بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.