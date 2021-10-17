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سفارة ألمانيا بالقاهرة: البوندستاج بعد الانتخابات أكثر شبابًا وبه نساء كثيرات

الأحد، 17 أكتوبر 2021 04:10 م
سفارة ألمانيا بالقاهرة: البوندستاج بعد الانتخابات أكثر شبابًا وبه نساء كثيرات البوندستاج
كتبت: هناء أبو العز

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قالت سفارة ألمانيا بالقاهرة إن البرلمان الألماني (البوندستاج) أصبح أكثر شبابا وتنوعا، ويضم عددا كبيرا من النساء، و أن البرلمان الجديد أصبح بعد الانتخابات في ألمانيا مختلفا في كثير من النواحي عن ذي قبل، حيث يوجد الآن 282 عضوًا جديدًا، أي سينتمي ما مجموعه 735 عضوًا من ست كُتل برلمانية إلى البرلمان في المستقبل، وهذا أكثر من أي وقت مضى. 
 
ولفتت السفارة فى بيان لها، إلى أن عدد السياسيين الشباب في البوندستاج آخذ في الازدياد، حيث تقل أعمار 50 نائبا عن 30 عاما، و143 آخرين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاما،  كما ارتفع عدد النساء  في البوندستاج بزيادة 37 سيدة ليصل العدد إلى 255 - لكن لا يزال للرجال  أغلبية واضحة بعدد 480.
 
ومن الآن فصاعدًا سيكون هناك المزيد من السياسيين ذوي الأصول الأجنبية في البوندستاج، 83 نائباً على الأقل لديهم خلفية مهاجرة.،وهذا يزيد حصتهم بنحو ثلاث نقاط مئوية إلى 11.3 %، كما أن  البرلمان أيضا أكبر مما كان عليه في السنوات الأربع الماضية حيث  ارتفع عدد النواب بـ 26 نائب ليصبح 735 نائبًا.
 

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انتخابات ألمانيا

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