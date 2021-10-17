سعر الحديد اليوم الأحد.. الطن بين 14200- 14600 جنيه تسليم المصنع

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 17- 10-2021، بحسب ما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت أسعار الحديد 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.

واستقر سعر الأسمنت الأسود ليتراوح 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك، وسجل الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

تراوحت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، اما أسعارالجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن فى المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.