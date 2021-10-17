اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم الأحد.. الطن بين 14200- 14600 جنيه تسليم المصنع

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:50 ص
سعر الحديد اليوم الأحد.. الطن بين 14200- 14600 جنيه تسليم المصنع حديد تسليح
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 17- 10-2021، بحسب ما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وسجلت أسعار الحديد 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن. 
 
واستقر سعر الأسمنت الأسود ليتراوح 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك، وسجل الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن. 
 
تراوحت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، اما أسعارالجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن فى المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان. 

اسعار الحديد

سعر الحديد

سعر حديد التسليح

سعر حديد التسليح اليوم

اسعار حديد التسليح

اسعار مواد البناء

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