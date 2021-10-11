اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم الاثنين.. الطن بين 14200- 14600جنيه تسليم أرض المصنع

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 11:04 ص
سعر الحديد اليوم الاثنين.. الطن بين 14200- 14600جنيه تسليم أرض المصنع حديد تسليح
كتب أحمد حمادة

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أكدت الشعبة العامة لمواد البناء أن أسعار مواد البناء تشهد استقرارا في السوق المحلي في ظل زيادة المعروض وذلك وفقا للأسعار الرسمية اليوم الاثنين 11-10-2021. 
 
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ان أسعار حديد التسليح تتراوح بين 14200- 14600جنيه تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن. 
 
وأضاف الزيني أن الأسمنت يتراوح بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها  للطن للمستهلك. 
 
والجدير بالذكر أن شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الزيني رئيس جمعية نقل البضائع بدمياط رفعت تقريرا إلي رئيس اتحاد الغرف التجارية بعدم تأثر أسطول نقل البضائع بتحريك سعر البنزين ولا يوجد أي تأثير أو زيادة في أسعار نقل البضائع وبالتالي هناك ثبات في أسعار السلع في ظل تحريك سعر البنزين.

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