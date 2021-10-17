رئيس شلاتين للثروة المعدنية: حجم إنتاج مصر من الذهب 15 لـ17 طنا سنويا

كشف الجيولوجى أشرف الأمير، رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية، عن حجم إنتاج مصر السنوى من الذهب، لافتًا إلى أنه يتراوح من 15 إلى 17 طنا سنويا، وتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوى إلى حوالى 22 طنا بعد الموافقة على عدد من مشروعات القوانين التى تسمح لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للتنقيب عن الذهب ببعض مناطق الصحراء الشرقية.

وأوضح الأمير، أن الهدف من إنشاء شركة شلاتين للثروة المعدنية كان هو القضاء على ظاهرة التنقيب العشوائى ببعض المناطق بالصحراء الشرقية، موضحا أن رأس مال الشركة يبلغ نحو 2 مليار جنيه منها مليار جنيه رأس مال مصدر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها فى عدة مناطق بالجمهورية.

ومن ناحيته اقترح المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، طرح 25% من أسهم الشركة فى البورصة حتى يشارك الشعب المصرى فى صناعة ثرواته، وتعهد الجيولوجى أشرف الأمير، رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية، بدراسة هذا المقترح.