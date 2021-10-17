اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أكتوبر 2021 07:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة الأزهر: تعديل الترشيح وتقديم المتخلفين إلكترونيا حتى الثلاثاء..آخر فرصة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 07:05 م
جامعة الأزهر: تعديل الترشيح وتقديم المتخلفين إلكترونيا حتى الثلاثاء..آخر فرصة جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر فتح الباب أمام الطلاب لتعديل الترشيح، إضافة إلى تسجيل الرغبات للطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة. 
 
وأوضحت جامعة الأزهر أن هذه الإجراءات تكون من خلال عدة خطوات تتضمن: دخول الطالب على الرابط الآتي:
www.azu.edu.eg/azharsr
ويختار:
١-تحويلات الطلاب.
٢-رابط دفع مصاريف التحويل.
٣- إدخال البيانات المطلوبة مع اختيار الخدمة تحويلات تنسيق.
٤- الضغط على فوري والحصول على الكود المرجعي للدفع.
٥- يتوجه الطالب لفوري للدفع بالرقم القومي والكود المرجعي. 
٦- يدخل الطالب على الرابط:
www.azu.edu.eg/azharsr
برقم الجلوس وكود التنسيق 
لشاشة تسجيل الدخول لموقع التحويلات لاتمام عملية التحويل أو التقدم لمن تخلف عن التقديم.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات بدأت اليوم الأحد وتنتهي يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 أكتوبر الجاري، علمًا بأن هذه آخر فرصة أمام الطلاب.
 
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

تعديل الترشيح

الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق مؤتمر "الجامعة المنتجة فى العصر الرقمى" بكلية التربية جامعة الأزهر غدا

السبت، 16 أكتوبر 2021 04:20 م

آخر فرصة.. جامعة الأزهر تغلق تعديل الترشيح والتحويلات اليوم

الخميس، 14 أكتوبر 2021 05:00 ص

رئيس جامعة الأزهر لسفير بورندى: تذكرة سفر كل عامين للطالب الوافد

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 04:29 م

اليوم.. مؤتمر دولى لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 06:03 ص

اليوم.. بدء تسكين طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالوجه القبلى

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة