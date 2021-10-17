تكريم 125 متدربا وإعلان الفائزين بالمعسكر الشامل الأول لريادة الأعمال بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، 125 من طلاب وخريجي الجامعة وأبناء المحافظة، الذين أنهوا تدريبهم فى المعسكر الشامل الأول للتدريب وبناء أفكار ريادة الأعمال، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام بنادى ريادة الأعمال المكون الرابع لمكاتب التايكو بالجامعة والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن ريادة الأعمال أحد توجهات الدولة بقيادة الرئيس السيسي، للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة، موضحاً أن تنظيم تدريبات التوظيف وريادة الأعمال، تهدف إلى الأهتمام بتنمية مهارات الطلاب واستغلال طاقاتهم وتأهيلهم لخوض مجال ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى جاهدة بكل ما تملك من مقومات لتنفيذ تلك التوجيهات، وتقوم بمثل هذه التدريبات الهادفة من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاته.

وأكد "عبد الخالق"، أن مكتب التايكو بالجامعة يحرص دائمًا من خلال أنشطته المختلفة إلى تقديم التدريب والتأهيل اللازم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أنه يعمل على تحقيق التكامل من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات، وتضييق الفجوة بين المقررات الدراسية وسوق العمل، لتمكين الشباب لإقامة مشروعات بالاعتماد على مخرجات البحث العلمى.

وأوضح الدكتور معتز عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة، أن البرنامج التدريبي للمعسكر تضمن عدة محاور منها، ريادة الأعمال والمسئولية المجتمعية، أهداف التنمية المستدامة، الإبداع، وتوليد الأفكار، مضيفاً أنه فى ختام فعاليات المعسكر، قدم المتدربون عروض نهائية لمقترحات الشركات الناشئة، حيث تم تقسيم الطلاب إلى فرق جماعية، ثم تم إختيار الفرق الفائزة بعد منافسة شرسة ممن قدموا أفكار إبداعية متميزة لأفكار لشركات ناشئة فى مجالات مختلفة.

وأشار الدكتور معتز عطا، إلى أن التدريب قدمه مدربين دوليين معتمدين وهم، الدكتورة وفاء محمد عبدالرشيد المدير التنفيذي لمكتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال ومدرب ريادة الأعمال الدولي، والدكتور تامر أحمد مستشار وخبير ريادة الأعمال وتطوير المشروعات التكنولوجية المحلية والدولية.

جدير بالذكر أنه تم منح جميع المشاركين شهادات تقدير معتمدة، بالإضافة إلى منح الفرق الفائزة جوائز مالية قيمة، والتى سيتم احتضان أفكارها بالحاضنات التابعة لأكاديمية البحث العلمي، كما قام الدكتور مصطفي عبد الخالق بمحاورة الطلاب للتعرف على مدى استفادتهم من التدريب، وكيفية التخطيط لمشروع وعمل دراسات الجدوى ودراسة سوق العمل، وذلك للتعرف على أكثر المشروعات والأفكار القابلة للتطبيق لدعمها وتنفيذها من خلال الجامعة.



الفائزين بالمعسكر الشامل الأول لريادة الاعمال



الفائزين بالمعسكر الشامل الأول لريادة الاعمال