تعليم الغربية تحقق فى واقعة قفز مواطن من سور مدرسة والتعدى على طلاب بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

قرر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، فتح تحقيق في واقعة قفز مواطن من أعلي سور مدرسة القيصرية بالمحلة، والتعدي على الطلبة داخل الفناء بالضرب بالخرطوم ثم فر بعد ذلك هارباً من المدرسة.

وشهدت قرية القيصرية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قيام مواطن بالقفز من أعلي سور المدرسة والتعدي على عدد من الطلبة بالضرب بخرطوم وفر هارباً.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي قرية القيصرية بقيام شخص بالقفز من أعلي سور المدرسة والتعدي على الطلبة بالضرب بالخرطوم ثم فر بعد ذلك هارباً.

ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المتهم.