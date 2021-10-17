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تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم

الأحد، 17 أكتوبر 2021 05:00 ص
تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم اسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الاسماك اليوم الأحد 17-10- 2021 في سوق العبور للجملة، وتراوحت أسعار البلطي المزارع 1، 22-26جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 سجل 18-21 جنيها، وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 
 
وتراوح البربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو،  أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،و أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 
 
وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

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