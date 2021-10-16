اليوم السابع
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أسعار الأسماك فى سوق العبور للجملة اليوم.. البلطى المزارع يبدأ من 18 جنيها

السبت، 16 أكتوبر 2021 11:57 ص
أسعار الأسماك فى سوق العبور للجملة اليوم.. البلطى المزارع يبدأ من 18 جنيها صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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ينشر اليوم السابع أسعار السمك والجمبرى اليوم السبت 16-10-2021 في سوق العبور للجملة، حيث سجل البوري "1" 40-50 جنيها للكيلو، والبورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار البلطي المزارع 1، 22-27 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 سجل 18-21جنيها، وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات للكيلو.

وتراوح البربون بين " 1 " بين 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، والبورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها.

 

 


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