تدشين مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس المنوفية والمنيا والشرقية

المنيا حسن عبد الغفار – الشرقية إيمان مهنى - المنوفية محمد فتحى

أناب اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نائبه محمد موسى لتدشين فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم ضمن مبادرة (100 مليون صحة) للعام الرابع على التوالى بمدرسة الشهيد عبدالرحمن الديب " الأحمدية سابقاً " بشبين الكوم.

بحضور الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة ، و هانى عنتر القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم ، مدير إدارة الطلاب بمنظومة التأمين الصحى بالمحافظة ، ومدير الادارة التعليمية بشبين الكوم .

وتفقد نائب المحافظ أعمال نقاط فحص المبادرة الرئاسية للوقوف على الوضع الصحى للطلاب باعتبارهم جيل المستقبل، مؤكدا على تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بتذليل كافة المعوقات التى تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن عدد الطلاب المستهدفين ( 621) ألف طالب وطالبة بإجمالى ( 1120) مدرسة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف مسح شامل لكافة طلاب المرحلة الإبتدائية وذلك من خلال قيام فرق طبية تم تدريبهم على أعلى مستوى للفحص المبدئى لنسبة الهيموجلوبين والوزن والطول وكتلة الجسم والخروج بمعلومية التقزم والسمنة والأنيميا ، مؤكدا على تحويل الحالات الإيجابية لاستكمال الفحوصات الطبية بعيادات التأمين الصحى .

وفى ذات السياق وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التغذية المدرسية، شارك نائب المحافظ فى توزيع التغذية المدرسية الجديدة للطلاب بالمدرسة.

وأوضح القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بأن التغذية المدرسية تشمل وجبات للطلاب تحتوى على مكونات توفر كافة العناصر الغذائية المتكاملة التى يحتاجها الطلاب لرفع القدرات الإدراكية و التركيزية وتحقيق النشاط الصحى و البدنى والذهنى لزيادة مستوى التحصيل الدراسى للطلاب .

ومن جانبه أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية فى ربوع محافظات الجمهورية والإرتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى للمبادرات الرئاسية لتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين .

وفى المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن مديرية الصحة بدأت اليوم فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الانيميا والتقزم (أمراض سوء التغذية)، تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والتأمين الصحي، بدءاً من 17 أكتوبر 2021، بجميع مراكز المحافظة.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن أعمال المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الاول الى الصف السادس الابتدائي، بهدف الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة فى الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه تم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة فى الريف، كما تم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

وفى الشرقية

دشن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فاعليات المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بالمحافظة، وذلك من داخل مدرسة الشهيد طيار هشام حسنى بيومى الابتدائية النموذجية بالزقازيق، بحضور سعد الفرماوى سكرتير عام محافظة الشرقية، رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، و الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية، و المهندس نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبى لعدد 999 الف 158 طالب بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، منهم700041 طالب بالريف، و299 الف 117 بالحضر، مضيفاً بأن أعمال الفحص تتم من خلال 169 فريق طبى مدرب، يقوم بتغطية 1960 مدرسة بالمحافظة، منهم 1527 فريق بمدارس الريف، و 433 بمدارس الحضر، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، وإدارات التأمين الصحى لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد على الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا، والأمراض التى قد تؤدى إلى مضاعفات أخرى منها ضعف عضلة القلب وغيرها، وتقوم المبادرة بوأد هذه الأمراض من الخطوة الأولي، مضيفاً بأن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، وخاصة أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولا تدخر أى جهد أو مال للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.



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