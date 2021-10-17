تحرير 6177 مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

كتب: عبد الرحمن سيد- محمد أبو عوض

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6177 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1907 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و165 مخالفات السير بدون تراخيص و12 مخالفة عن الدراجات النارية، و10 مخالفة موقف عشوائى و29 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى والحد من وقوع الحوادث على الطرق.