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تحرير 3855 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:01 ص
تحرير 3855 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى تركيب الملصق الالكتروني
كتب محمود عبد الراضي

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حررت الجهات المعنية 3855 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، ورفعت 50  سيارة ودراجة نارية متروكة في الشوارع، وضبط 2723 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكترونى:

وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

 


المرور

الملصق

الملصق الالكتروني

تركيب الملصق الالكتروني

حوادث

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