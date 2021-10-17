انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج سوء التغذية لتلاميذ الابتدائي في قنا اليوم

قنا - صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الحضر والريف بالمحافظة، بدءا من اليوم الأحد وتستمر لمدة شهرين، موضحا أن المبادرة ستقوم بفحص وعلاج الأمراض الناتجة عن سوء التغذية وهى الأنيميا والسمنة وقصر القامة.

وأضاف "الداودي"، أن عدد التلاميذ المستهدفين بالفحص والعلاج بلغ حوالى 513 ألف تلميذا وتلميذة، من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي بعدد 830 مدرسة ابتدائي بقري ومدن المحافظة، مشيرا إلي أن المبادرة يقوم بتنفيذها 84 فريق فحص طبى بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، ويضم كل فريق" فنى تمريض ، فنى معمل ،مسجل طبى، مدخل بيانات، مسئول متابعة، مؤكدا ضرورة توعية طلاب المدارس بأهمية التغذية السليمة للحفاظ على صحة أبنائنا التلاميذ فى تلك المرحلة العمرية المهمة، وكذا تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه فرق الفحص الطبى بجميع المدارس بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرة.

من جانبه قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه فى حال اكتشاف إصابة تلميذ بأحد أمراض سوء التغذية" الأنيميا أو السمنة أو قصر القامة "، يتم تحويل الحالة المصابة إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للتشخيص وإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه لبدأ مرحلة العلاج والتى ستكون بالمجان، كما ستستمر متابعة حالة التلميذ المصاب بعد انتهاء الحملة حتى يتم شفاء التلميذ تماما.